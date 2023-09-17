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Политтехнолог: Большинство россиян не хочет, чтобы Путин продолжал править

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  • 17.09.2023, 16:24
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Политтехнолог: Большинство россиян не хочет, чтобы Путин продолжал править

Эксперт предрек революцию в России.

В России назревает революция, недовольство населения активно растет и в скором времени может вылиться в массовые протесты, прогнозирует политтехнолог Аббас Галлямов.

«Все истории имеют накопительный эффект… недовольство сначала долго-долго копится, а потом взрывается… Любой удачной революции предшествует какое-то количество неудачных. В России было много неудачных попыток… Пока это не привело к падению режима, но это всего лишь значит, что весь тот негатив, который привел к тем вспышкам протеста, не будучи реализованным, продолжает накапливаться. И сейчас поводов для недовольства все больше, - отметил он. - 250 тысяч людей (убитых в Украине - ред.) не привели к взрыву недовольства, а вот 300-350, условно говоря, приведут».

По его словам, никогда революции не делаются в одночасье:

«Для этого нужно, чтобы совпало множество факторов. Сейчас эти факторы копятся, их все больше. Есть главное - недовольство больше половины общества, которое не хочет, чтобы Путин продолжал править. Есть фундаментальное противоречие между властью и обществом в этом смысле. Соответственно, главная предпосылка к революции есть. Нужно просто какое-то количество триггеров, чтобы это все взорвалось. Вполне возможно, что это случится именно во время избирательной кампании. Особенно, если, например, избирательная кампания наложится на удачное наступление ВСУ».

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