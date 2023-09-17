Сигареты в Беларуси дорожают активнее, чем другие товары 4 17.09.2023, 17:07

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В лидерах по росту цен оказался и алкоголь.

Рост цен на табачные изделия 13-й год подряд опережает общую потребительскую инфляцию. Об этом пишет BPN со ссылкой на данные Белстата.

В 2023 году цены на табачные изделия растут почти в 15 раз быстрее, чем на остальные товары и услуги, — 42,9% против 2,9%. С января 2011 года по август 2023-го табачные изделия подорожали в 21,6 раза при общем росте потребительских цен за этот период в 6,8 раза.

В то же время сигареты остаются самым популярным товаром у белорусских контрабандистов: в соседних странах Евросоюза табачные изделия по-прежнему заметно дороже.

Алкоголь тоже дорожает быстрее, чем другие товары и услуги — в этом году он стал дороже на 14,3%. Для сравнения в прошлом году — на 12,8%. С 2011 года алкогольные напитки подорожали в 9,9 раза.

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