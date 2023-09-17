В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар 17.09.2023, 17:13

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Над городом поднялся огромный столб черного дыма.

В российском Екатеринбурге 17 сентября вспыхнул мощный пожар. Горели полимерные материалы на промзоне на Сибирском тракте.

Огонь охватил площадь свыше 250 кв м, а жители Екатеринбурга любовались густым черным дымом, который был виден во многих районах города. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщили местные издания.

Первые сообщения о пожаре в Екатеринбурге появились сразу после обеда. Жители разных районов облцентра начали публиковать фото с огромным столбом черного дыма, поднимающимся в небо над городом.

Поначалу екатеринбуржцы решили, что вспыхнул крупнейший на Урале выставочный центр «Экспо-Екатеринбург».

Однако впоследствии выяснилось, что пожар вспыхнул на промзоне, расположенной неподалеку от выставочного центра.

«В МЧС прокомментировали пожар. Горит промзона на Сибирском тракте. Площадь пожара — 250 квадратных метров. Огнем охвачены и полимерные материалы. В тушении принимают участие 18 человек и 6 спецмашин», – писало одно из местных СМИ.

По данным очевидцев, кроме тушения огня пожарные также пытались спасти от пожара бочки, в которых предположительно находились горючие вещества.

Поначалу в местном МЧС уверяли, что обошлось без пострадавших. Однако впоследствии стало известно, что пострадал один человек, его увезла скорая.

Потушить пожар удалось лишь к 15 часам дня.

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