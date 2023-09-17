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Инерция электорального зуда

  • Владимир Пастухов
  • 17.09.2023, 17:25
  • 2,666
Инерция электорального зуда

Эффект Барбары Стрейзанд будет одним из дополнительных рисков для Путина в 2024-м году.

Мне часто задают вопрос: в чем риск выборов для власти? Тем более, что никаких настоящих выборов и нет. Мой типовой ответ: в необходимости совершать лишние движения в публичном пространстве, из-за которых возрастает риск ошибки.

 

В суете всегда больше шансов наступить на арбузную корку на ровном месте, а любая имитация выборов – это суета. Прекрасной иллюстрацией является опубликованная сегодня в «X» переписка Сергея Миронова с Васей Обломовым.

 

Обломов, не сдержавшись (понимаю), написал блиц-коммент в ответ на насквозь фальшивый и конъюнктурный твит Миронова о Набиуллиной и повышенной учетной ставке (ну очень близкая и понятная массам тема). Миронову бы, старому депутату, смолчать в ответ - умнее бы показался. Но инерция электорального зуда вынудила его на весь белый свет блеснуть своим умом и красноречием. Вышло не очень…

 

Замечу по ходу, что эффект Барбары Стрейзанд, безусловно, будет одним из дополнительных рисков для власти в 2024 году.

Владимир Пастухов, Telegram

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