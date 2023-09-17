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С 2020-го года Гомель лишился пяти городов-побратимов из Украины, Чехии, Польши и Канады

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  • 17.09.2023, 17:39
С 2020-го года Гомель лишился пяти городов-побратимов из Украины, Чехии, Польши и Канады

А приобрел одного — из Внутренней Монголии.

За последние три года Гомель потерял пять городов-побратимов из Украины и государств, которые власти объявили «недружественными». На это в день празднования 881-летия города обратил внимание «Флагшток».

Первое соглашение о сотрудничестве Гомеля на уровне городских администраций было подписано еще в 1966 году с чешским городом Ческе-Будеёвице. В советский период побратимами Гомеля успели стать также французский Клермон-Ферран (в 1977 году), польская Еленя-Гура (в 1978 году) и шотландский Абердин (в 1990 году).

Когда Беларусь стала независимым государством, городские власти стали активно искать новых партнеров, и новые города-побратимы у Гомеля стали появляться едва ли не каждый год. Но процесс остановился и даже обернулся вспять после президентских выборов 2020 года. Начиная с этого момента Гомель установил партнерские отношения лишь с городом Хух-Хото (столицей китайского Автономного района Внутренняя Монголия). Зато лишился уже пяти городов-партнеров.

Два из них — это украинские города Чернигов и Славутич. Что не удивительно, если учесть, что именно с территории Беларуси российские войска наступали на эти населенные пункты в феврале-марте 2022 года. Впрочем, Соломенский район Киева и оккупированный Россией украинский Донецк все еще остаются в списке городов-партнеров на сайте Гомельского горисполкома.

Также прекращено сотрудничество с самыми первыми побратимами Гомеля чешским Ческе-Будеёвице и польской Еленя-Гурой. Пропал из списка и канадский Садбери. Чехия, Польша и Канада относятся, по версии белорусского Совмина, к перечню недружественных для Беларуси и ее граждан государств.

В настоящий момент у Гомеля 28 городов-побратимов и 4 района с таким же статусом. 16 из них сейчас находятся в России и 4 — в Китае. В ближайшее время к их числу может добавиться российский Обнинск.

С другой стороны, городами-побратимами Гомеля все еще считаются несколько городов из стран, которые правительство объявило «недружественными». Это шотландский Абердин, болгарский Бургас, французский Клермон-Ферран, латвийская Лиепая, итальянская Парма, польский Радом, а также Форт-Майерс из США. При этом известно, что с тем же Клермон-Феррманом контакты уже разорваны, и всякое сотрудничество остановилось. Вполне вероятно, что какие-то из этих городов в ближайшее время официально прекратят партнерские отношения с Гомелем.

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