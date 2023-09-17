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«Некоторые продукты пробуешь дороже и уже не хочется возвращаться к дешевым»

  • 17.09.2023, 17:57
«Некоторые продукты пробуешь дороже и уже не хочется возвращаться к дешевым»

Айтишник с зарплатой в 10 тысяч евро поделился секретами высокого заработка.

Телеграм-канал «Dzik Pic» поговорил с 28-летним сеньором в области BE, который получает около €10К в месяц.

«Обычно все подчистую не тратим, но пару раз случалось»

— Последний год я живу в Варшаве вместе с женой и двумя маленькими собачками. Я сеньор с 10-летним опытом: в основном это BE, но иногда и фронтом занимаюсь, и девопсом (СI/CD в основном, ну и куб по мелочи). 

Мы решили уехать из Беларуси в 2020 году: сначала думали на пару месяцев уехать в Польшу, но из-за карантина собак непонятно как было выгуливать, поэтому поехали в Украину. Там задержать чуть больше, чем на год, но затем получили повторную PBH и все же поехали в Польшу.

Со временем поняли, что даже несмотря на более высокие налоги получался прирост в зп.

Сейчас работаю как ИП в Польше с одним заказчиком — немецкой компанией, которая занимается продажей продуктов из сферы healthcare через интернет-магазины для собственных брендов.

Доход — около €10К (чуть больше $11К) брутто, после вычета налогов остается около €8,5К ($9,5К) на двоих. По контракту у меня почасовая оплата без отпусков и больничных, но тут как договоришься: мне обычно просто рейт больше делают и оплачивают дейофы. Жена пока не работает.

Наши месячные траты выглядят примерно так:

Рассрочка на квартиру в Беларуси: $2100

Аренда квартиры в Варшаве: $1200

Еда, алкоголь, бытовая химия: около $1100

Рестораны, кафе, доставка еды: от $600

Домашние животные: $100 (иногда больше, если нужен ветеринар или покупка чего-то)

Путешествия: от $3,5 до $5,5К в год

Непредвиденные покупки: посчитать сложно, но около $550 уходит, иногда больше.

Обучение в вузе: около $6К в год

Итого: $6600 в месяц

Все это — очень примерные суммы, так как мы не считаем траты, а цены можем сравнить, только если решили дорогую технику покупать.

Обычно все подчистую не тратим, но пару раз случалось: например, сразу после переезда. Переезжали мы своими силами: на тот момент я увольнялся из одной и устраивался в другую, и никто из них не имел офиса в Польше. 

«Из ощутимых постоянных трат — рассрочка на жилье в Беларуси»

Из ощутимых постоянных трат — рассрочка на жилье в Беларуси, которую мы взяли за неделю до выборов. Сейчас осталось пару месяцев выплачивать. Мы ни дня там не пожили и будем ее продавать. Потом хотим взять в лизинг новую машину, а старую продать.

Кроме того, я учусь удаленно в английском университете, потому что вышки у меня до сих пор нет — много раз отчислялся из вуза в Беларуси по разным причинам. Трехлетнее обучение стоит 13 тысяч фунтов. Сейчас я заканчиваю второй курс и абсолютно доволен: программа гораздо лучше, чем в БГУИР.

Из других трат — путешествия, обычно на 2—3 дня. Останавливаемся в airbnb или недорогих отелях и едим в кафе/ресторанах, где лучше рейтинг. Суммы выходят совершенно разные: иногда за год только одна поездка, а в этом году расходы перевалили далеко за $5 тысяч. 

Даже на дешевые билеты туда-назад на двоих отдаешь в среднем 100 евро, плюс средненькое жилье на две ночи от 200 до 300 евро выйдет, еда, покупки и развлечения — 200-300 евро. Вот одна поездка и выходит в 500-700 евро.

Дома мы чаще питаемся в кафе и часто заказываем доставку, а несколько раз в месяц ходим в рестораны (на все около $600).

На авто уходит мало: заправляем его обычно раз в месяц-другой, потому что общественный транспорт, шеринги самокатов и велик часто удобнее. Платной медстраховки у нас нет, поэтому всего несколько раз пользовались единичными платными услугами. 

В общем со всеми расходами нам удается накапливать в Wise только $2-3К в месяц. А еще я заметил, что с ростом дохода стал покупать вещи, которые несильно нужны, но мне хотелось бы их иметь. Например, клавиатуру механическую за $100 (раньше и не посмотрел бы на нее) или проекты на кикстартере. Некоторые продукты пробуешь дороже и уже не хочется возвращаться к дешевым (например, виски и стейки). Но это не всегда работает (с хамоном не сработало: более дорогие часто на вкус как чистая соль без намека на мясо). А в основном перестаешь обращать внимание на цену и больше смотришь на качество.

«Секрет успеха прост: я хороший специалист, который умеет продать себя на собесах»

Знаю людей с более высокой квалификацией, которые получают гораздо меньше. Общался со знакомыми и понял, что хотя при похожих обязанностях зп должны быть примерно похожи, но они иногда отличаются в разы.

Так что мой основной секрет успеха прост: я хороший специалист, который умеет продать себя на собесах.

Второй момент: я никогда не привязывался к одному месту и периодически мониторю рынок на предмет лучших условий и возможностей для роста. 

Третий момент: я постоянно повышаю квалификацию, читаю и пробую новые технологии и языки. 

Четвертый: если работать напрямую с заказчиком, получаешь сильно больше (исключение: ключевые сотрудники на галерах, кому платят сверх рейта заказчика, но таких очень мало). 

И еще: если человек социофоб, получать хорошую зарплату он будет в очень редких случаях, так как софт-скиллы никто не отменял.

Кроме того, мне помогает в работе умение быстро решать проблемы и не создавать новых. Бывает, чрезмерный энтузиазм может привести как к затягиванию задачи, так и получению неожиданного результата, некачественного кода, который раз за разом придется переделывать. Ну и достаточно частая ситуация — это бесконечные споры, отстаивание своей точки зрения, что может затянуть процесс до бесконечности. 

У меня подход другой: я привожу ответственному за результат варианты решения вопроса, которые вижу. Если после этого принимается неверное (на мой взгляд) решение — я не спорю, а делаю то, что от меня хотят.   

Если ответственный я, то описываю свои взгляды, затем слушаю мнение команды, а потом принимаю решение. Ну и самое частое: всегда сначала стараюсь сформулировать список вопросов максимально полно, прежде чем дергать других. Ведь часто в процессе часть самых очевидных вопросов отпадает.

Как сегодняшнему джуну перейти планку дохода в 10К+?

С учетом нашей инфляции, когда джун дорастет до реального сеньора, 10К уже не будет редкой зарплатой . Но посоветовать джунам, как получать больше, можно. 

Во-первых, учить и интересоваться разными вещами: чем выше позиция, тем важнее кругозор в разных вещах, ведь вам нужен еще и более глобальный взгляд на проблему и решение. 

Во-вторых, нужно часто и много ходить на собесы. Это тоже навык и хардскилы — не всегда самое важное. Каким бы ты не был специалистом, но без софтскилов и умения общаться будет трудно работать не только тебе, но и всей команде. Один токсик может сильно навредить перформансу всей команды, да и никто не любит людей, которые всегда всем недовольны. Да, с ними можно работать, но проще и приятнее работать с тем, кто не концентрируется на негативе и не ноет, что все вокруг плохо.

В-третьих, важно не попасть в комфортное «болото» без всяческого развития. Если у вас не получается развиваться как специалист внутри компании — ищите другую и пытайтесь сами развиваться. 

И в-четвертых, не всегда стоит гнаться за суммой: вполне реально, что из двух офферов лучшим будет тот, где меньше предлагают, но работа интереснее/шансов на развитие больше.

Если ты айтишник, то основные потребности и так покрываешь, так что соглашаться на неинтересную работу ради лишней пары сотен не стоит. Я понял это после работы в геймблинге. Мы делали слоты, а я в них не играю и не понимаю людей, которым это интересно. Там ведь одна кнопка — ты сам практически не влияешь на процесс, а на большом промежутке времени точно будешь в минусе. И получается, не особо интересно делать то, что ты даже теоретически не можешь представить и что точно не будешь использовать.

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