Нет, сынок, это фантастика 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

17.09.2023, 18:26

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Путин и Лавров сумели «прорвать плотину».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с раздражением комментирует возможную поставку Соединёнными Штатами дальнобойных ракет ATACMS Украине: «Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе».

Не знаем, поставят или нет. Долгое время не поставляли, что говорит, между прочим, о выдержке и надежде на то, что путинцы образумятся. Но общая тенденция, начиная с крымской авантюры Путина-Лаврова 2014 года, ясна – постепенный переход Украины на американские и европейские вооружения. Иной раз - совершенно неожиданные поставки.

Особенно большой скачок был достигнут в преддверие и после трагической даты 24 февраля, когда Путин, Лавров и другие начали «спецоперацию». Причем не только Соединёнными Штатами, но и Европой, включая Германию, которая была крайне осторожна в вопросах поставки вооружений Украине. Но Путин и Лавров сумели «прорвать плотину».

Причем Лавров лгал за четыре дня до начала спецоперации, что ничего подобного не случится. Между прочим, объяснений по поводу тогдашних заявлений Лавров не дал, что стало правилом для российских руководителей – не отвечать народу России за свою ложь. И в отставку лгущий министр Лавров не вышел.

Ещё министр Лавров, перекладывая с себя и Путина вину за состоявшееся стратегическое поражение нашей страны, обвинил в этом Соединённые Штаты и Украину, сделав смехотворное заявление: «Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России».

Довести дело до того, чтобы устроить очередную (после крымской и сирийской) опасную для нашей страны авантюру, загнать Россию под санкции, оказаться совершенным изгоем и другом изгоя и после этого обвинять кого угодно, но только не себя! «Нет, сынок, это фантастика», - как говорилось в одной рекламе.

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