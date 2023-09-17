«Женщина, что вы хотите? У вас же не тридцать градусов мороза» 6 17.09.2023, 18:56

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Наглость лукашистов возмутила жительницу Слуцка.

К ежегодным отключениям горячей воды, пожалуй, все привычные. Перспективой походить две недели (или даже меньше) в ванну с тазиком и кастрюлями уже особо никого не удивишь. Но вот что делать, если после начала профилактических работ прошло уже два месяца, а горячей воды за это время выпало всего лишь пару капель? Таким вопросом задалась Елена Анатольевна из Слуцка.

В начале сентября она обратилась с тревожащей ее проблемой к заместителю председателя Минского облисполкома Виктору Рагусскому на прямую телефонную линию, пишет МЛЫН.BY.

Горячую воду в ее доме на улице Тутаринова отключили еще 14 июля. Тогда жильцов это не особо напрягло, ведь работы соответствовали плану. Хотя до этого с проблемой возвращения горячей воды в срок они уже сталкивались, но в этом году период отключения превзошел ожидания.

— Постоянно после того, как отключают воду на две недели, почему-то у всех людей на две недели и получается, а в нашем доме… — вздыхает Елена Анатольевна. — Я звонила везде, добивалась. Вода буквально неделю пошла как положено. Потом опять. Никогда не помоешься, когда тебе надо. Горячая бывает буквально по несколько минут. Но нормальной воды у нас нет.

Случчанка отмечает, что в их доме живут и инвалиды, и многодетные семьи. Девятиэтажка на три подъезда как-никак.

— В прошлом году якобы дадут воду, а потом всякие заморочки бывают. Но чтобы до такой степени! — восклицает Елена Анатольевна. — Звонила я в этом уже году диспетчеру ЖКХ. Мне ответили: «У вас что-то с котлом». Ну хорошо, ремонтируйте. Я подождала. Звоню в наш райисполком. Там мне ответили: «Женщина, что вы хотите? У вас же не тридцать градусов мороза».

Зато оплату за водоснабжение жители злополучного дома продолжают производить по полной стоимости.

— Так почему я не могу воспользоваться услугами? — задает резонный вопрос случчанка.

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