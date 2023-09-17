Оккупанты атаковали Сумщину, применив запрещенные методы войны 17.09.2023, 19:02

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Есть жертвы.

Российские оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру пограничной общины на Сумщине, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Как пишет УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры. Отмечается, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сегодня, 17 сентября, около 10 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины на Сумщине.

«В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела», - заявили в прокуратуре.

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