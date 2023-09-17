Российские самолеты, которые разваливаются прямо в небе, будут летать в Беларусь 2 17.09.2023, 19:21

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Два авиаперевозчика РФ получили допуск на регулярные рейсы.

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало допуск на регулярные рейсы в Беларусь для двух авиаперевозчиков, пишет smartpress.by.

Так, российский лоукостер «Победа» будет совершать ежедневные рейсы Москва — Гомель, а Red Wings — трижды в неделю из Саратова в белорусскую столицу.

Представители «Победы» сообщали о планах выполнять регулярные рейсы в Беларусь еще 5 лет назад, однако позже было решено на время отказаться от этой идеи.

Сейчас борта «Победы» летают по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Минск.

Напомним, в последнее время увеличилось количество аварий с российскими самолетами. 12 августа пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, известно о четырех пострадавших.

24 июля стало известно, что при взлете лайнера Superjet 100 у самолета отвалилась обшивка одного из двигателей в воздухе прямо во время полета из РФ в Ереван.

В начале августа стало известно, что самолеты «Аэрофлота» начали летать с отключенными тормозами.

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