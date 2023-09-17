Ким Чен Ын поставил Путина на колени: у Зеленского обрисовали встречу диктаторов 1 17.09.2023, 19:28

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Российский диктатор не является хозяином положения в любых смыслах.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещал Россию как хозяин, он буквально поставил президента РФ Владимира Путина на колени, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ким Чен Ын приехал в Россию, как хозяин, вёл себя, как хозяин, и, соответственно, на внутреннем своём рынке он покажет, что он - пахан, а тут какой-то мелкий царёк российской территории в услужении. Это для них очень важно, потому что Ким Чен Ын три года никуда не ездил, ни с кем не встречался», - отметил он.

«И в Северной Корее представление о Путине не такое, как у нас с вами, они его реально считают «глобальным большим человеком». И тут «глобальный лидер» Путин стоит на коленях перед «более глобальным лидером» Ким Чен Ыном», - добавил Подоляк.

По его словам, Путин не является хозяином положения в любых смыслах:

«Человек, который боится выехать за пределы своей страны, человек, который имеет ордер на арест. Если раньше все думали: Путин сказал - это серьёзно, то сейчас все понимают, что человек всегда несёт ахинею, полностью не соответствующую реальности».

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