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«На Комаровке боровики, как нефть на бирже»

  • 17.09.2023, 20:16
«На Комаровке боровики, как нефть на бирже»

Грибники рассказали о ситуации в Беларуси на середину осени.

На Витебщине по-прежнему грибники продолжают постить фотки в форме шок-контента с кучами грибов. В это время в других регионах им завидуют, а где-то даже и не верят. Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели, какими кадрами делятся грибники Беларуси 12-15 сентября 2023 года.

На Комаровке боровики, как нефть на бирже

Неделю назад, 8 сентября, на Комаровском рынке в Минске боровики продавали по 35-40 рублей за кг. Сейчас разбежка в ценах есть и побольше. Все зависит от размеров боровиков, от их внешнего вида. Средние боровики на Комаровке сейчас продают по 45 рублей за килограмм. Поменьше размером — по 60 рублей. А за самые маленькие крепенькие белые грибочки хотят даже 90 рублей за килограмм!

Подосиновики на Комаровке продают по 20-35 рублей за килограмм. Лисички можно взять по 14,90 рублей за килограмм.

Не удивительно, что с такими ценами на Витебщину за боровиками ездят даже из южных областей.

Витебщина

В Витебской области по-прежнему собирают много грибов. Евгений Пашкевич после сбора в Поставском районе рассказал в группе грибников:

«Природу не понять. Дождей нет уже давно, в лесу сушь, а грибы прут и прут. Витебщина долго завидовала грибникам Гомельской и Брестской областей. А сейчас мы наслаждаемся урожаем».

Ирина Барановская показала багажник грибов из Докшицкого района Витебской области. Но говорит, что уже нужны дожди.

«Съездили в гости к друзьям на дачу. Много подосиновиков, польских, подберезовиков, моховиков. Попадаются боровички, но в основном червивые. Курочки большие, в основном червивые, а молоденькие почти все чистые. Там тоже уже нужны дожди».

Минщина

Николай Белькевич 14 сентября заглянул в пару новых мест в Солигорском районе, рассчитывая управиться до дождя.

«Дождь меня неплохо накрыл, но от курса не откланялся. Грибного изобилия не заметил. Подосиновики, подберёзовики. Из трёх найденных белых, только один был отправлен в корзину. А так, червивые. Стало заметно больше мухоморов, прокидаются зонтики».

Татьяна Старкова 12 сентября собирала грибы в Логойском районе.

«После обеда поехали снова Логойск-Зембин. «Вишенкой на торте» был заяц, выскочивший в двух метрах от нас. Спасибо лесу за дары», — написала Татьяна.

Александр Шевцов с компанией 12 сентября собирал грибы в Смолевичском районе:

«Жара, уже две недели точно не было дождя. А грибы есть, даже молодая смена. Но такое чувство, что перепад ночных и дневных температур, туманы и роса не вытянут рост гриба. Молодых подосиновиков и подберёзовиков стало меньше. Белые грибы вообще редкость. Само собой, нужен дождь».

Могилёвщина

Мария написала, что пришлось в лесу повстречаться не только с грибами, но и с работниками леса, которые напомнили про запрет на посещение лесов:

«Была в Кировском районе, там в основном подосиновики, 1шт белый, 1 шт маслёнок. Сегодня Могилёвский район, подберёзовики, польские и… мужчины 3шт из лесхоза. Очень вежливо предупредили и отпустили. Днём был красный уровень».

Гродненщина

Марина Древило собирала в Сморгонском районе. Говорит, всего 30 минут возле дачи прошлась.

Александр Дебрей подтвердил, что есть грибы в Сморгонском районе, много подберезовиков.

Гомельщина

Дмитрий Грудницкий поехал на рыбалку в Житковичском районе, а нарвался на грибалку.

Брестская область

Елена Пименова показала, что собрали в два ножа за три часа в Барановичском районе.

Не всем везёт

Мария Витковская рассказала: «Два часа в лесу, пусто от слова совсем, ни одного гриба. Радошковичи, начало Вилейского района. И где вы все их собираете? Наверное, фотки прошлых лет?»

Александр: «Гомель пусто также, поэтому ловим рыбу и ждем дождей».

В целом, многие грибники уже в ожидании опят. Даже из российской Калининградской области в группе грибников писали жителям Витебской области. Спрашивали, не пошли ли опята. Там, в Калининграде, ориентируются на витебчан. Пошли опята у них, значит скоро и в этой российской области будут.

Но пока опят нету. Грибники пока ждут, мол, в ближайшие недели могут появиться.

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