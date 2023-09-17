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В Гродно глубокую яму «залатали» необычным способом

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  • 17.09.2023, 20:45
  • 1,428
В Гродно глубокую яму «залатали» необычным способом

Вряд ли это ноу-хау прослужит долго.

Забавную фотографию в редакцию Newgrodno.by прислали читатели. В одном из дворов по проспекту Янки Купалы глубокую яму «залатали» необычным способом. Кто-то положил в нее сложенное в несколько раз толстое одеяло.

Видно, водитель таким образом позаботился о машинах. Яму объехать сложно, попадание же в ее может быть чревато проблемами с подвеской и колесами. Конечно, оделяло не сильно «смягчит» ситуацию. Да и вряд ли это ноу-хау прослужит долго.

Скорее всего, это крик души и сигнал ответственным службам. На яму надо обратить внимание, ведь она на этом месте не вчера образовалась.

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