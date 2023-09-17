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Политолог: Где «Вагнер» и где теперь Клещеевка

  • 17.09.2023, 20:54
Политолог: Где «Вагнер» и где теперь Клещеевка
Александр Фридман

ВСУ освободили один из важных пригородов Бахмута.

В воскресенье, 17 сентября, ВСУ обнародовали фото из села Клещеевка, за которое последние пару месяцев идут тяжелейшие бои. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во второй половине дня, 17 сентября, тоже опубликовал его, прокомментировав: «Украина всегда возвращает свое».

Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил украинских военных с освобождением села: «Клещеевка! Молодцы!».

На ситуацию обратил внимание обозреватель Александр Фридман: «19 января Пригожин с гордостью заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли Клещеевку – «один из важных пригородов Бахмута». В Клещеевке «вагнеровцы» заявляли, что Россия там «навсегда». 

Прошло почти восемь месяцев: Пригожин и Уткин мертвы, российское министерство обороны добивает «Вагнер», а Клещеевка снова под контролем ВСУ.

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