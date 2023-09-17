В Воронежской области РФ профессиональные саперы баловались с гранатой 5 17.09.2023, 21:08

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Что было дальше?

В городе Россош Воронежской области (Российская Федерация) местные жители слышали взрыв. В одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего погибло трое российских военнослужащих. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на российское издание Baza.

«Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем», — говорилось в сообщении.

Отметили, что в доме проживало пятеро мужчин. После того, как во двор вышли трое из них — прогремел взрыв. Пострадавших спасти не удалось.

По предварительной информации СМИ, взрыв произошел случайно из-за небрежного обращения с боеприпасом.

В российском издании Astra сообщили, что военные, которые были профессиональными саперами, погибли на улице Чапаева в Россоше.

Офицер Армии обороны Израиля и редактор «Военного Фокуса» Игаль Левин рассказал, что взрыв произошел из-за того, что военные РФ что-то не поделили.

«Итог: минус комбат, его заместитель, заместителей по технической части и два водителя. Российские каналы пишут, что взрыв произошел случайно», — сказал Игаль Левин.

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