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«Когда мне приходят на счет деньги, сразу же конвертирую некоторую сумму в доллары»

  • 17.09.2023, 21:19
  • 1,652
«Когда мне приходят на счет деньги, сразу же конвертирую некоторую сумму в доллары»

Сколько откладывают и в чем хранят сбережения белорусы.

Сбережения – это важный аспект финансового планирования, особенно в период экономической неопределенности. Несмотря на то, что события последних лет оказывали не слишком позитивное влияние на доходы белорусов, многие продолжают откладывать деньги на будущее. Myfin выяснил, какие суммы белорусы откладывают и в чем предпочитают их хранить.

Светлана, откладывает по 10%

– Стараюсь откладывать деньги с каждого поступления, примерно 10%. Отложенные деньги делю на долгосрочные вложения, среднесрочные и краткосрочные.

Долгосрочные вложения храню в обезличенных металлических счетах в серебре и золоте. Среднесрочные – во вкладах, документарных и бездокументарных облигациях в разных валютах и в разных банках.

Краткосрочные – это деньги на запланированные крупные покупки или непредвиденные расходы в валюте предстоящего платежа. Храню или дома, или на пластиковой карточке, которой редко пользуюсь.

Наталья, получается сберегать с пенсии

– У меня не слишком большой доход – только пенсия и немного помогают дети. Но я все равно стараюсь не тратить все и откладывать каждый месяц определенную сумму. Хранить накопленное я предпочитаю в банке в белорусских рублях – по ним достаточно высокая доходность, выбираю максимальную из всех доступных.

Дети мне иногда говорят, что в долларах деньги будут в большей сохранности. Но тут я знаю, что раз в несколько месяцев могу снимать приличные добавочные деньги, а в долларах процентные ставки совсем небольшие. Поэтому продолжаю доверять банкам и белорусским рублям.

Артем, купил акции

– Достаточно долго накопления были в наличных долларах, которые хранились дома. В сбережения уходило 10–30% от месячного дохода. Пару лет назад была куплена доля международной компании в виде акций. Хотя, наверное, это уже про приумножение.

В настоящее время сбережений не делаю – они не будут иметь смысла, если мир пойдет по негативному сценарию развития, или в них не будет особой потребности, если он пойдет по позитивному направлению.

Ксения, есть счет в долларах

– Предпочитаю хранить деньги несколькими способами. Самый удобный – счет в долларах в моем мобильном банке. У меня есть доступ ко всей сумме через мобильное приложение и, если мне не хватает в конце месяца, могу быстро перевести часть суммы в рубли и использовать для своих нужд. А когда мне приходят на счет деньги, сразу же конвертирую через приложение некоторую сумму в доллары – $100, $200 – сколько получается.

Раньше тоже через мобильное приложение клала деньги на валютный счет, но там сейчас такие смешные проценты, что уж лучше пусть деньги будут в доступе. Примерно половину сбережений предпочитаю хранить дома в надежном месте. Они нужны на случай непредвиденных трат – хотя уже склоняюсь к тому, что все траты должны быть продуманными, и лучше положить их в банк.

А еще несколько лет назад я прочитала книгу Ким Кийосаки «Пора подниматься!» и решила, что мне нужен пассивный доход. Так я вложила часть сбережений в гараж, сдаю его и ежемесячно получаю дополнительные средства – пусть небольшие, но сопоставимые с оплатой коммуналки.

Александр, верит в доллар

– Сбережения храню в долларах США. Кто бы что ни говорил, на ближайшие несколько лет это самая стабильная и ликвидная валюта.

С учетом экономической ситуации, существующей корзины валют и действующих условий по вкладам, свои сбережения я храню в банковской ячейке и дома в несгораемом сейфе под сигнализацией. К вариантам с криптой приглядываюсь, но пока не вкладываюсь.

Инна, пробовала доверительное управление

– Предпочитаю хранить деньги несколькими способами:

конвертирую через приложение некоторую сумму в доллары;

год назад у меня был пассивный доход – доверительное управление в Альфа-Банке. Но я успела вовремя отозвать свои средства – выиграла на курсе доллара;

вложила часть сбережений в монеты и слитки НБ РБ, что в долгосрочной перспективе всегда выгодно.

Елена, инвестирует в себя

– Сейчас все заработанные деньги инвестирую в свое развитие: обучение, внешний вид и личный бренд. Для меня это более окупаемые инвестиции, нежели в другие источники.

Через полгода планирую инвестировать, чтобы деньги работали на меня. В какой валюте и какие конкретно каналы – будет видно. Сегодня в мире все быстро меняется и то, что было актуально вчера, сегодня не работает. Перед инвестированием изучу все актуальные инструменты и выберу для себя наиболее эффективные, согласно своей стратегии.

Леонид, купил недвижимость

– Я предпочитаю сберегать и приумножать свои средства через недвижимость, это всегда будет актуально. Выгодно вкладывать в новые стены (новостройки) на этапе котлована и растить свой капитал.

Для примера: цена квартиры-студии на этапе котлована от $35 тысяч до $37 тысяч, а на этапе передачи дома на баланс городу цена вырастает уже до $42 тысяч – $44 тысяч. Чистый доход за восемь-десять месяцев составляет около $5 тысяч. Если сравнить тот же метраж на длительном съеме квартиры, то это $300*9 месяцев = $ 2700. Как видим, строительство дает практически двойную выгоду.

Конечно, такой способ подходит только тем, кто готов инвестировать достаточно крупную сумму.

Марина, копит на автомобиль

– Откладываю примерно 10–15% от дохода. Летом получается отложить больше, так как зимой уходит крупная сумма на образование и развитие детей.

Сбережения делю на три валюты: белорусские и российские рубли и доллары. Мне так проще и спокойнее, ведь в мире все непредсказуемо, особенно в нашей стране.

Белорусские рубли храню на карте, это моя «подушка». Российские – мое образование и развитие, их пока храню дома, но планирую завести счет, так как собираюсь работать с россиянами. Доллары храню дома, они предназначены для крупной покупки, а именно – автомобиля.

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