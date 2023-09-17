закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач назвала шесть пищевых привычек, которые продлевают молодость после 50 лет

  • 17.09.2023, 21:29
  • 4,688
Врач назвала шесть пищевых привычек, которые продлевают молодость после 50 лет

Важно получать достаточно клетчатки и белка.

Определенные пищевые привычки могут помочь замедлить старение за счет снижения риска заболеваний , считает диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест. В интервью порталу Eat This Not That диетолог заявила, что после 50 лет важно получать достаточно клетчатки и белка, есть меньше обработанных продуктов и больше цельных растительных.

Достаточное количество клетчатки

Употребление клетчатки является одной из тех пищевых привычек, которые помогают замедлить старение после 50 лет. Благодаря ей снижается риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и рака.

«Клетчатка может оказывать такое влияние за счет снижения окислительного стресса и маркеров воспаления в организме, которые естественным образом появляются с возрастом», - заметила эксперт.

Употребление белка

Белок необходим в борьбе с возрастной потерей мышечной массы – одним из характерных признаков старения. Совет диетолога: чтобы получать больше белка, следует сосредоточиться на его нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт.

Употребление здоровых жиров

Жиры, содержащие омега-3, помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца – эти проблемы со здоровьем становятся особенно актуальными после 50 лет. В рационе должны присутствовать рыба, орехи, авокадо, нерафинированные  растительные масла.

Употребление растительной пищи

Диетолог констатировала: рацион с высоким содержанием растительных продуктов способствует замедленному старению кожи, увеличению продолжительности жизни. Данный эффект обусловлен тем, что вещества растительных продуктов влияют на уменьшение воспаления и снижение уровня липидов, стабилизацию артериального давления, потерю веса. Кроме того, они уменьшают количество конечных продуктов гликирования, провоцирующих окисление и ускоренное внешнее старение.

Отказ от обработанных продуктов

Такие продукты часто содержат больше сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и искусственных добавок. Их регулярное употребление увеличивает риск сердечных заболеваний, который итак становится более существенным  в возрасте за 50.

Средиземноморская диета

Питание в соответствии с этой диетой помогает замедлить процесс старения за счет активного потребления более здоровых жиров и минимизации обработанных продуктов, пояснила Триста Бест.

«Средиземноморская диета фокусируется в первую очередь на рыбе и морепродуктах в качестве источника белка, допускает умеренное употребление красного мяса – ее интеграция полезных жиров дает большее количество омега-3 жирных кислот, которые обладают естественным противовоспалительным действием и способствуют здоровому старению», - сказала она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох