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Очередные поражения россиян: оккупанты пытались восстановить утраченные позиции

  • 17.09.2023, 21:45
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Очередные поражения россиян: оккупанты пытались восстановить утраченные позиции

Генштаб рассказал об успехах ВСУ.

В эти сутки украинские защитники отбили очередные атаки российских захватчиков сразу на нескольких направлениях.

Сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В частности, в течение суток произошло 25 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ. 

Так, на Бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отбили 5 атак противника в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. На этом же направлении россияне также пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. 

Кроме того, на Авдеевском направлении враг безуспешно пытался наступать в районе Авдеевки Донецкой области, а на Марьинском - атаковать украинские позиции вблизи Марьинки, отбито почти 10 атак.

По данным Генштаба, не утихают артиллерийские и минометные обстрелы российскими оккупантами прифронтовых населенных пунктов. Враг наносит и авиационные удары по украинским селам и городкам.

В то же время, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а также вести наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ уничтожают россиян и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. 

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