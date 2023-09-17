ФСБ уже решает проблему с Кадыровым 3 Борислав Береза

17.09.2023, 21:59

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Борислав Береза

Российские силовики занялись ближайшими подельниками Путина.

Не спешите хоронить Кадырова. Его и раньше «хоронили» много раз, но он пока жив. Надо понимать нюансы. Согласно нормам шариата, которые предусматривают похороны на следующий день после смерти (покойника следует хоронить до заката дня), невозможно скрыть факт смерти главы Чечни.

То, что с ним не все хорошо, – это факт. И то, что после Пригожина он будет следующим, я говорил раньше и объяснял почему. Для Путина он – проблема со своей частной армией. И после мятежа Пригожина эту проблему будут решать и уже решают. Окончательно.

Это будет яркий сигнал ФСБшников о том, что они не будут терпеть частные армии даже у ближайших подельников Путина. Потому что это потенциальная угроза для них. Так что не торопитесь.

Борислав Береза, Facebook

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