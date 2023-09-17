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На росТВ назвали цвет белорусских яблок в 2023-м году необычным

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  • 17.09.2023, 22:28
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На росТВ назвали цвет белорусских яблок в 2023-м году необычным

Что не так?

В середине сентября в Беларуси в самом разгаре яблочный сезон. Судя по первым отчётам фермерских хозяйств, аномально жаркое лето с периодической засухой существенно не сказалось на урожайности в яблоневых садах, а вот на окрасе фрукта температурные аномалии отразились.

Как сообщает сайт telegraf.news, об этом рассказали журналисты российского телеканала «Мир 24» в репортаже с белорусского фермерского хозяйства под Молодечно Минской области. По словам авторов репортажа, особенностью белорусских яблок урожая 2023 года станет необычный красно-зеленый окрас.

Как пояснили журналисты, для того, чтобы фрукт стал красным, в период, когда яблоко наливается, нужны ощутимые перепады температуры: тёплые дни и холодные ночи. Однако, в этом году летние ночи в Беларуси выдались аномально теплыми, поэтому яблоки некоторых сортов полностью так и не покраснели.

Впрочем, на сам урожай температурные аномалии и даже отсутствие осадков в отдельные летние периоды не повлияло: в садах данного фермерского хозяйства организован капельный полив. Это позволило владельцам яблоневого сада, раскинувшегося на территории в 40 гектаров, добиться урожая в 50 тонн товарного яблока с каждого гектара.

«В России любят глазами»

Глава фермерского хозяйства Игорь Абрамчик отметил, что большая часть урожая уходит на экспорт, как правило, в Россию. Он также отметил, что если белорусы выбирают яблоки, исходя из их вкусовых качеств (любимым сортом белорусов он назвал «Белорусское сладкое»), то покупатели в России «любят глазами», поэтому яблоко на экспорт «должно быть красивым».

Как скажется на продажах изменение цвета сортовых яблок, вызванное погодными аномалиями в этом году, руководитель фермерского хозяйства не стал прогнозировать.

Будут ли свои яблоки в белорусских магазинах?

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси признали, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются белорусские яблоки. Уже несколько лет подряд в межсезонье на прилавках белорусских магазинов остро ощущается их дефицит, и любителям яблок приходится либо отказываться от этого фрукта или переходить на более дорогие импортные варианты. В ведомстве рассказали, как планируют решать эту проблему и ждать ли белорусам дефицита отечественных яблок этой зимой.

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