Экс-глава ЦРУ: Защитники Украины адаптировались и изменили свои планы 17.09.2023, 22:56

Перед ВСУ стоит самая сложная задача со времен Второй мировой.

Есть основания ожидать, что Силы обороны смогут продолжать «медленный, но неустанный прогресс» на поле боя на южном фронте, расширяя прорыв (особенно около Работино) и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны. И это несмотря на огромную сложность военной задачи перед Украиной, говорит бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DW.

"Перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, складніше за будь-що, що я міг би згадати з часів Другої світової війни", - каже ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

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Несмотря на сложнейшие условия на юге, где у оккупантов преимущество в воздухе, а наступление украинских войск идет по сильно заминированным полям под постоянным артиллерийским огнем врага, защитники «адаптировались и изменили свои планы за последние три месяца», говорит он.

«На мой взгляд, они на удивление хорошо с этим справились и сейчас накапливают достижения, особенно в районе Работиного. По моему мнению, есть высокие шансы, что удастся продолжить это продвижение», – сказал Петреус.

По словам генерала, ВСУ «прорвали первую линию обороны и дошли до второй», хотя каждая из них включает противотанковые рвы, мощные минные поля, многие другие препятствия с огневыми точками противника, «зубы дракона», окопы, полные российских оккупантов, и тучи дронов – как камикадзе, так и корректировщиков.

«Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, самая сложная из того, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны, и гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане. – Ред.), в которых я имел честь быть командующим. Думаю, украинцы прекрасно справляются», — дал оценку экс-глава ЦРУ.

Петреус задается вопросом, «когда россияне посыпятся», и украинцы смогут дойти «по крайней мере до точки, с которой будет возможность добивать до важной линии коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины».

«Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге, это уже будет значительным достижением украинских военных», – считает ветеран.

Петреус говорит, что союзникам и НАТО в целом «следует заранее думать о том, чтобы предоставить Украине возможности для продолжения боев в следующем году» и в долгосрочной перспективе.

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