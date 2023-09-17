В столице Судана возобновились бои за власть 17.09.2023, 22:53

В результате боев сгорело несколько зданий.

В столице Судана Хартуме возобновились ожесточенные бои между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF), сообщает со ссылкой на очевидцев агентство dpa (перевод — DW в воскресенье, 17 сентября.

Бои с применением тяжелой артиллерии и боевых самолетов в Хартуме, а также соседних городах Бахри и Омдурман продолжаются с утра субботы. Суданская армия заявила накануне, что отразила атаку RSF на штаб армии в центре Хартума, в результате которой погибли десятки бойцов RSF. В RSF потери не прокомментировали.

В результате боев в столице сгорело несколько зданий, в том числе 18-этажная башня нефтяной компании, пишет dpa. О новых жертвах среди мирного населения ничего неизвестно. Центр Хартума в основном эвакуирован, но бои идут и в прилегающих жилых районах, пишет dpa.

Бои в Судане

Бои между армией Судана, которой руководит де-факто глава государства Абдель Фаттаха Аль-Бурхана, и военизированным формированием Сил быстрого реагирования (RSF) продолжаются с 15 апреля. Ни одна из сторон пока не смогла одержать верх и полностью захватить власть. Периодически стороны договариваются о прекращении огня.

По данным ООН, около 250 000 человек бежали из страны и более 840 000 стали внутренне перемещенными лицами. Жертвами вооруженных столкновений стали сотни мирных жителей, ранены тысячи.

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