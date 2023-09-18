Ученые рассказали, сколько нужно спать каждую ночь, чтобы сжигать жир 18.09.2023, 1:12

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Специалисты вывели нужную норму часов.

Ведущие диетологи мира и ученые подчеркивают, человеку, у которого есть регулярный ночной сон, намного легче сжигать жир и терять лишний вес в сравнении с теми, кто игнорирует эту базовую потребность организма. Естественно, что у каждого есть свое особенности. Однако эксперты вывели общую среднюю норму времени, которую должен спать человек каждую ночь. Это может стать вашим «золотым ключом» в вопросе потери веса, пишет Newsweek.

По словам канадского диетолога Эйвери Зенкер, минимальная норма сна составляет не менее семи часов. Однако в целом, лучше спать каждую ночь от 7 до 9 часов.

«Обычно рекомендуется от семи до девяти часов, чтобы лучше всего способствовать потере веса в организме. Но качество сна важно не меньше, чем количество сна», — подчеркивает диетолог.

С этим выводом согласен Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там также посчитают, что минимальное рекомендуемое количество сна для взрослого человека каждую ночь — это 7 часов. Также, несмотря на различные ритмы жизни и распорядок, важно дать себе время на отдых перед тем, как идти к постели, подчеркивают в CDC.

Однако сейчас статистика по выполнению этой нормы печальна. Каждый третий человек в мире спит меньше указанной нормы и становится потенциально уязвимым для сердечно-сосудистых болезней из-за истощения организма.

Как отмечает диетолог, из-за недостаточного количества сна наш организм начинает вырабатывать больше грелина — гормона, который отвечает за наличие аппетита. В то же время лептина, гормона, отвечающего за чувство «сытости», становится меньше, ведь они взаимосвязаны. Поэтому человек становится более голодным в течение дня, и логично, что больше ест.

«Это приводит к усилению чувства голода на постоянной основе, а также к снижению чувства сытости. Оба фактора могут привести к перееданию, которое со временем может, как препятствовать потере лишнего веса, так и привести к набору большей массы тела», — говорит диетолог.

Также «недосып» влияет на общее ощущение жизнеспособности организма. Поэтому человеку, который мало спит, будет трудно в целом быть активным в течение дня и заниматься дополнительными тренировками. По словам Зенкера, из-за недостатка сна последнее, чего вам хочется — это пойти на тренажер.

«Я думаю, что большинство из нас может согласиться с тем, что при нормальном сне у нас более высокий уровень энергии. Мы не только чувствуем себя лучше, но и чаще занимаемся спортом и можем себе позволить более питательную пищу», — отмечает она.

Также здоровый сон поможет справиться с еще одной возможной проблемой в случае потери веса: когда человек сначала прощается со своими мышцами и лишь в последнюю очередь сжигает жир. «Здоровый сон может помочь сохранить мышечную массу при потере жира», — считает Зенкер.

Есть еще один фактор, который свидетельствует в пользу «здорового сна». Диетолог говорит, что сон влияет на здоровье микрофлоры кишечника.

В исследование от European Journal of Nutrition за 2023 год упоминается, что даже незначительные нарушения в норме сна оказывают сильное влияние на организм. Так, у группы людей, которые спали меньше на 90 минут, обнаружили изменения микрофлоры кишечника, неприятие определенных продуктов, а также больший риск наступления «синдрома дырявого кишечника».

Поэтому высыпаться — это не только история о том, как легче похудеть. Прежде всего, речь идет об общем здоровье и функционировании нашего тела.

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