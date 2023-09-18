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Пожар охватил всю путинскую кривую конструкцию

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.09.2023, 3:59
Пожар охватил всю путинскую кривую конструкцию

Огонь приходит из Сирии.

Народное недовольство полыхнуло у «друга Асада» - в Сирии. Даже среди прежде лояльных друзов и алавитов. Вероятно, одна из причин – тяжелейшая ситуация в экономике, разрушенной войной.

Учитывая тот факт, что в 2015 году Путин втянул Россию в сирийскую войну, происходящее затрагивает и нашу страну. Словно пожар охватил всю путинскую кривую конструкцию, создавшуюся в результате разгульных нулевых, провальных десятых и закатных двадцатых.

Речи о непосредственной угрозе режиму Асада, похоже, не идёт. Но есть другой вопрос: зачем нашей стране нужно присутствие в Сирии? Какие ресурсы на это истрачены и что за результаты получились?

На последний вопрос ответ ясен – нулевые. Везде, куда за четверть века пришёл путинизм, наблюдается одно и то же – выброшенные деньги и застой. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донецк, Луганск. Всюду или чудовищные по последствиям боевые действия или «болото», совершенное отсутствие перспектив.

И внутри России – то же самое.

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