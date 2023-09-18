В Украине ликвидирован командир 31-й десантно-штурмовой бригады РФ 4 18.09.2023, 7:43

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О его гибели сообщаю боевики «ДНР».

ВСУ ликвидировали командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, российского полковника Андрея Кондрашкина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замглавы боевик «ДНР» Александр Ходаковский. Подробностей или места гибели командира он не сообщил.

Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2001 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, после чего, год спустя, принимал участие в войне в Чечне.

С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанский казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году был назначен на должность заместителя командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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