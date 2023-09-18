закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 8:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидирован командир 31-й десантно-штурмовой бригады РФ

4
  • 18.09.2023, 7:43
  • 2,094
В Украине ликвидирован командир 31-й десантно-штурмовой бригады РФ

О его гибели сообщаю боевики «ДНР».

ВСУ ликвидировали командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, российского полковника Андрея Кондрашкина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замглавы боевик «ДНР» Александр Ходаковский. Подробностей или места гибели командира он не сообщил.

Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2001 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, после чего, год спустя, принимал участие в войне в Чечне.

С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанский казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году был назначен на должность заместителя командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох