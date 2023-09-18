Прогноз по валютам: курс доллара растет вопреки всему, что дальше 18.09.2023, 7:51

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На белорусском рынке американская валюта остается на максимумах.

Аналитики из myfin.by подготовили прогноз по валютам на неделю.

На российском рынке доллар пока торгуется выше 95,00 рублей, на белорусском рынке курс доллара также остается на максимумах около USD/RUB 3,2800 – 3,3000. Курс евро будет меняться в привязке к изменениям на внебиржевом рынке Форекс. Российский рубль остается около текущих значений.

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