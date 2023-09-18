Совбез боится новых протестов в Беларуси

Совбез боится новых протестов в Беларуси2
- 18.09.2023, 8:07
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Воздействие будет осуществляться на все эшелоны власти.
В Совбезе ожидают «попыток раскачать» Беларусь во время «выборов».
«Это будет комплексное воздействие изнутри, снаружи, может быть, еще извне. И будет осуществляться воздействие на все эшелоны власти. Кроме того, к этому добавятся различные радикальные экстремистские действия. Последнее мы с вами видели совсем недавно», — заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.