Беларусь закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Беларусь закупит в России до 500 тысяч тонн зерна1
- 18.09.2023, 8:14
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«Практически по себестоимости».
Беларусь закупит до 500 тысяч тонн российского зерна, сообщил вице-премьер Леонид Заяц в эфире гостелеканала «Беларусь 1».
«Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн тонн зерна для нашего общественного животноводства, то в этом году будут эти объемы увеличены — 5,9 млн тонн мы свои будем выделять. Плюс до 500 тысяч тонн мы будем докупать в Российской Федерации», — сказал Заяц.
Он заявил, что точные объемы будут известны после снятия урожая кукурузы, но «свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем».
Заяц добавил, что «тем более что у нас в закромах есть 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую мы сегодня можем использовать на продовольственные цели. Понадобится какой-то стране мука — можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки».
Вице-премьер заявил, что установлена точная стоимость закупаемого зерна — в размере 12 500 российских рублей за одну тонну без НДС (около 325 белорусских рублей. — Прим. ред.).
Заяц подчеркнул, что с учетом комиссионных сборов за пользование кредитными ресурсами и за аккредитив «это практически цена нашего внутреннего рынка, нашего отечественного зерна. То есть мы покупаем по себестоимости».