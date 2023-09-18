закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Карбалевич: Лукашенко в России демонстративно пренебрегли

  • 18.09.2023, 8:21
  • 6,040
Карбалевич: Лукашенко в России демонстративно пренебрегли

В этот раз традиция была нарушена.

Это был седьмой визит Александра Лукашенко в Россию в этом году. Пять раз он летал специально на переговоры с Владимиром Путиным. В мае приезжал в Москву на саммит ЕАЭС, в ходе которого провел короткую встречу с президентом России. А еще была поездка на празднование Дня Победы 9 мая (это когда Лукашенко выглядел очень больным), пишет политолог Валерий Карбалевич для «Свободных новостей».

Нынешняя поездка, которую в пресс-службе Александра Лукашенко назвали «рабочим визитом», произошла неожиданно. Она не анонсировалась. О ней узнали только тогда, когда Лукашенко уже полетел в Сочи. Чтобы как-то смикшировать ситуацию (дабы не говорили, что как только Путин позвал, так Лукашенко побежал), тeлеграмм-канал «Пул Первого» поспешил сообщить, что переговоры были запланированы «ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров». Однако эта реплика скорее убеждает в обратном.

Какова действительная повестка дня этой встречи, а не та, которая сообщается официозом? Какие решения были приняты по итогам нынешних переговоров? Как и во время других визитов Лукашенко, это остается неизвестным.

Например, по косвенным признакам можно судить, что главным вопросом предыдущего визита Лукашенко к Путину (Санкт-Петербург, 23–25 июля) была судьба ЧВК «Вагнер». Как известно, судьба эта решилась радикально. Лагерь вагнеровцев под Осиповичами сворачивается. Вопрос можно считать закрытым.

Вообще союз Беларуси и России все больше превращается в личный союз, личную унию Лукашенко и Путина. Союз правителей, как в средние века. Переговоры происходят чаще всего тайно. Не только народы, но и государственные институты, их руководители не в курсе того, о чем договариваются лидеры.

Поэтому СМИ и экспертам приходится комментировать лишь то, что говорят Лукашенко и Путин в начале встречи, в присутствии журналистов, под телекамерами.

В прошлом году основной темой этих выступлений была война против Украины. Лукашенко особенно старался, всячески разоблачал Украину и Запад, восхищался действиями России и Путина.

В этом году во время встреч тема войны так или иначе затрагивается, но как-то краем, почти факультативно. Например, теперь к ней обратились лишь в виде ответов на вопросы журналистов.

Это происходит потому, что тема войны перестает быть популярной в обществе как России, так и Беларуси. Поэтому решили в очередной раз не сыпать соль на раны, как можно меньше говорить о наболевшем, делать вид, что кровавые события в Украине – это что-то второстепенное, не заслуживающее особого внимания.

Ведь в последнее время негативный для двух союзников вектор стал проявляться даже на символическом уровне. Совсем недавно в Черном море подбит российский десантный корабль «Минск». Напомню, в прошлом году был потоплен флагман Черноморского флота России «Москва». Тенденция, однако.

Кстати, об ответах на вопросы. Обычно после переговоров лидеры редко выходят к журналистам. Это происходит лишь тогда, когда в Кремле считают важным что-то заявить. Тогда и появляются журналисты с заранее подготовленными вопросами. Обычно по одному вопросу обоим лидерам задают представители государственных СМИ России и Беларуси. Как правило, спрашивают об итогах переговоров.

В этот раз традиция была нарушена. Были три вопроса, и все их задали российские журналисты. Адресованы только Путину, Лукашенко лишь попытался поддакивать. Наконец, они никак не касались белорусско-российских отношений, а были посвящены в основном конфликту России против Украины и Запада.

Это свидетельствует, во-первых, о том, что тема отношений с Беларусью сегодня не на первом плане в повестке дня Кремля. Во-вторых, было проявлено какое-то демонстративное пренебрежение Лукашенко, словно его и не было в зале. Российская сторона решала свои информационные задачи, а присутствие белорусского правителя использовалось как повод для их реализации.

Стоит обратить внимание на заявление Путина, что Украине придется танцевать не свой танец «Гопак», а русские танцы «Барыня» или «Казачок». Признавая тем самым, что цель войны – не «денацификация», а русификация.

А роль Лукашенко в ходе публичной части переговоров заключалась в том, чтобы излучать позитив и оптимизм по всем вопросам. Дескать, все идет хорошо, но будет еще лучше. В экономике все замечательно, санкции не страшны, даже наоборот, они помогли задействовать собственные резервы, народ России поддерживает власть, о чем свидетельствуют результаты местных выборов.

И даже во внешней политике, по мнению Лукашенко, всё тип-топ. Правда, примеры, которые он привел для иллюстрации этого тезиса, мягко говоря, не убедительны. То, что Москве приходится хвастаться союзом с Северной Кореей (абсолютным мировым изгоем), прибегать к ее помощи, очень много говорит о ситуации, в которой оказалась Россия.

В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами Африканского континента, особенно с учетом недавнего визита в Беларусь президента Экваториальной Гвинеи. «Очень известный человек. И продвинутый человек», — отметил белорусский правитель. Можно не сомневаться, что Путину было очень интересно слушать впечатление Лукашенко о «продвинутом» африканском политике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох