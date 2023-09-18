Карбалевич: Лукашенко в России демонстративно пренебрегли 18.09.2023, 8:21

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В этот раз традиция была нарушена.

Это был седьмой визит Александра Лукашенко в Россию в этом году. Пять раз он летал специально на переговоры с Владимиром Путиным. В мае приезжал в Москву на саммит ЕАЭС, в ходе которого провел короткую встречу с президентом России. А еще была поездка на празднование Дня Победы 9 мая (это когда Лукашенко выглядел очень больным), пишет политолог Валерий Карбалевич для «Свободных новостей».

Нынешняя поездка, которую в пресс-службе Александра Лукашенко назвали «рабочим визитом», произошла неожиданно. Она не анонсировалась. О ней узнали только тогда, когда Лукашенко уже полетел в Сочи. Чтобы как-то смикшировать ситуацию (дабы не говорили, что как только Путин позвал, так Лукашенко побежал), тeлеграмм-канал «Пул Первого» поспешил сообщить, что переговоры были запланированы «ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров». Однако эта реплика скорее убеждает в обратном.

Какова действительная повестка дня этой встречи, а не та, которая сообщается официозом? Какие решения были приняты по итогам нынешних переговоров? Как и во время других визитов Лукашенко, это остается неизвестным.

Например, по косвенным признакам можно судить, что главным вопросом предыдущего визита Лукашенко к Путину (Санкт-Петербург, 23–25 июля) была судьба ЧВК «Вагнер». Как известно, судьба эта решилась радикально. Лагерь вагнеровцев под Осиповичами сворачивается. Вопрос можно считать закрытым.

Вообще союз Беларуси и России все больше превращается в личный союз, личную унию Лукашенко и Путина. Союз правителей, как в средние века. Переговоры происходят чаще всего тайно. Не только народы, но и государственные институты, их руководители не в курсе того, о чем договариваются лидеры.

Поэтому СМИ и экспертам приходится комментировать лишь то, что говорят Лукашенко и Путин в начале встречи, в присутствии журналистов, под телекамерами.

В прошлом году основной темой этих выступлений была война против Украины. Лукашенко особенно старался, всячески разоблачал Украину и Запад, восхищался действиями России и Путина.

В этом году во время встреч тема войны так или иначе затрагивается, но как-то краем, почти факультативно. Например, теперь к ней обратились лишь в виде ответов на вопросы журналистов.

Это происходит потому, что тема войны перестает быть популярной в обществе как России, так и Беларуси. Поэтому решили в очередной раз не сыпать соль на раны, как можно меньше говорить о наболевшем, делать вид, что кровавые события в Украине – это что-то второстепенное, не заслуживающее особого внимания.

Ведь в последнее время негативный для двух союзников вектор стал проявляться даже на символическом уровне. Совсем недавно в Черном море подбит российский десантный корабль «Минск». Напомню, в прошлом году был потоплен флагман Черноморского флота России «Москва». Тенденция, однако.

Кстати, об ответах на вопросы. Обычно после переговоров лидеры редко выходят к журналистам. Это происходит лишь тогда, когда в Кремле считают важным что-то заявить. Тогда и появляются журналисты с заранее подготовленными вопросами. Обычно по одному вопросу обоим лидерам задают представители государственных СМИ России и Беларуси. Как правило, спрашивают об итогах переговоров.

В этот раз традиция была нарушена. Были три вопроса, и все их задали российские журналисты. Адресованы только Путину, Лукашенко лишь попытался поддакивать. Наконец, они никак не касались белорусско-российских отношений, а были посвящены в основном конфликту России против Украины и Запада.

Это свидетельствует, во-первых, о том, что тема отношений с Беларусью сегодня не на первом плане в повестке дня Кремля. Во-вторых, было проявлено какое-то демонстративное пренебрежение Лукашенко, словно его и не было в зале. Российская сторона решала свои информационные задачи, а присутствие белорусского правителя использовалось как повод для их реализации.

Стоит обратить внимание на заявление Путина, что Украине придется танцевать не свой танец «Гопак», а русские танцы «Барыня» или «Казачок». Признавая тем самым, что цель войны – не «денацификация», а русификация.

А роль Лукашенко в ходе публичной части переговоров заключалась в том, чтобы излучать позитив и оптимизм по всем вопросам. Дескать, все идет хорошо, но будет еще лучше. В экономике все замечательно, санкции не страшны, даже наоборот, они помогли задействовать собственные резервы, народ России поддерживает власть, о чем свидетельствуют результаты местных выборов.

И даже во внешней политике, по мнению Лукашенко, всё тип-топ. Правда, примеры, которые он привел для иллюстрации этого тезиса, мягко говоря, не убедительны. То, что Москве приходится хвастаться союзом с Северной Кореей (абсолютным мировым изгоем), прибегать к ее помощи, очень много говорит о ситуации, в которой оказалась Россия.

В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении рассказать российскому коллеге о сотрудничестве со странами Африканского континента, особенно с учетом недавнего визита в Беларусь президента Экваториальной Гвинеи. «Очень известный человек. И продвинутый человек», — отметил белорусский правитель. Можно не сомневаться, что Путину было очень интересно слушать впечатление Лукашенко о «продвинутом» африканском политике.

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