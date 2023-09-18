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Гаагский «боковичок»

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 18.09.2023, 8:23
  • 4,044
Гаагский «боковичок»

Армения больше никогда не увидит Путина.

Понятно, что при словах Римский статут, Гаага, у МИДа России и пропагандистов расширяются зрачки, словно после потребления «аргентинской муки», и словесный ряд достраивается фамилией Путин с «прицепом» - ордер на арест по подозрению в совершении военных преступлений.

То же касается и предстоящей ратификации Арменией Римского статута. Но на самом деле, она вызвана другой причиной. Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян дипломатично поясняет в интервью ТАСС: «Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования».

То есть, обязательный арест Путина и его передача в Гаагу в раскрытые объятия прокурора Карима Хана – это такой приятный для прогрессивного человечества «боковичок».

По существу дела можно сказать так: «Путинская обслуга, вы сами вляпались в авантюру, получили преследования вашего главного стратега. Это только ваша проблема. А у других стран свои виды на Римский статут. Вам не надо, чтобы вас преследовали? Отлично. Вот сами с собой и разбирайтесь, а другие пойдут своим путем, исходя из своих соображений».

Конечный вывод, думаем, ясен - Армения больше никогда не увидит Путина. И туда ему дорога закрыта. Только дома сидеть. «А я остаюся с тобою, родная навеки страна».

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