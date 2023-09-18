Совбез: Беларусь имеет допуск к применению ядерного оружия РФ 1 18.09.2023, 8:31

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Кремль говорил об обратном.

Заместитель Госсекретаря Совбеза Павел Муравейко рассказал на СТВ, что белорусы получили допуск к использованию и применению ядерного оружия.

Белорусские специалисты полностью подготовлены в России, отработали все ситуации на тренажерах и на реальных объектах в этой стране.

В интервью Павлу Зарубину 25 марта Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

Путин добавил, что Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, а только размещает его, что позволяет не нарушать договоренности о нераспространении ядерного оружия.

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