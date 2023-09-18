Ученые рассказали, почему некоторые женщины видят то, чего нет, чаще других 18.09.2023, 8:51

Все из-за повышенного уровня окситоцина.

Парейдолия лиц — это распространенное явление, когда мозг ошибочно видит лица в неодушевленных предметах. Согласно новому исследованию, если у женщины только что родился ребенок, она более восприимчива к так называемой пареидолии лиц. Иными словами, она чаще будет видеть то, чего нет — лица в неодушевленных предметах. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

В рамках эксперимента ученые показали коллекцию специальных изображений почти 380 женщинам, около двух пятых из которых были беременны или родили в прошлом году, а остальные — не были беременны.

«Мы обнаружили, что женщины, которые недавно родили, чаще находили лица на объектах, чем будущие роженицы и не беременные женщины», — заявила Джессика Тауберт, автор исследования и психолог из Университета Квинсленда в Австралии.

Таубер и ее команда предполагают, что это из-за повышенного уровня окситоцина после рождения у этих женщин. Он регулирует многие процессы организма, связанные с воспроизводством и социальным поведением.

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