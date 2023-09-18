Cуд Бреста рассмотрел «дело о просроченной сосиске в тесте» 1 18.09.2023, 9:11

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Дело поступило из главного управления МАРТ.

Экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении. Дело поступило из главного управления МАРТ Беларуси по Брестской области. Претензии были к одной из торговых точек, где продавали просроченный товар, сообщает пресс-служба суда.

Сосиску в тесте с истекшим сроком годности 2 августа в торговой точке нашел проверяющий специалист. На ООО, которому принадлежала данная торговая точка, составили протокол по ч. 2 ст. 13.11 КоАП (Реализация или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения) Беларуси.

На рассмотрении дела представитель ООО объяснил, что сосиску в тесте со сроком годности 2 августа до 10.00 не убрали, поскольку с 9.50 продавец принимала новый товар и снять с реализации просроченный продукт она не успела. А в 10.10 в торговой точке появились сотрудники МАРТ.

Суд решил, что товар с истекшим сроком годности находился на прилавке недолго — 10–25 минут, негативных последствий это не повлекло. Административное дело прекратили, а ООО вынесли предупреждение.

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