закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Cуд Бреста рассмотрел «дело о просроченной сосиске в тесте»

1
  • 18.09.2023, 9:11
  • 1,912
Cуд Бреста рассмотрел «дело о просроченной сосиске в тесте»

Дело поступило из главного управления МАРТ.

Экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении. Дело поступило из главного управления МАРТ Беларуси по Брестской области. Претензии были к одной из торговых точек, где продавали просроченный товар, сообщает пресс-служба суда.

Сосиску в тесте с истекшим сроком годности 2 августа в торговой точке нашел проверяющий специалист. На ООО, которому принадлежала данная торговая точка, составили протокол по ч. 2 ст. 13.11 КоАП (Реализация или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения) Беларуси.

На рассмотрении дела представитель ООО объяснил, что сосиску в тесте со сроком годности 2 августа до 10.00 не убрали, поскольку с 9.50 продавец принимала новый товар и снять с реализации просроченный продукт она не успела. А в 10.10 в торговой точке появились сотрудники МАРТ.

Суд решил, что товар с истекшим сроком годности находился на прилавке недолго — 10–25 минут, негативных последствий это не повлекло. Административное дело прекратили, а ООО вынесли предупреждение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох