Буданов: ВСУ могут разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы 18.09.2023, 9:30

Российские оккупанты в отчаянии преждевременно развернули резервы.

Силы обороны Украины могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist.

«Первая оборонительная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы», - сказал он.

Отмечается, что Украина, возможно, уже использовала ограниченное количество своих резервных войск, но теперь Россия, выделяет недостаточные резервы, которые она не планировала развертывать до конца октября.

«Вопреки тому, что заявляет Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва», - подчеркнул глава ГУР.

По его словам, 25-я российская общевойсковая армия, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

Кроме того, Буданов считает, что медленный темп продвижения против окопанного и хорошо подготовленного врага - это просто отражение реальности.

Глава ГУР не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских линий обороны.

«Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть. Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт», - отметил Буданов.

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