В Слониме ребенка засыпало песком на стройке

В Слониме ребенка засыпало песком на стройке2
- 18.09.2023, 9:39
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Его удалось спасти.
В Слониме вечером 17 сентября 9-летнего мальчика засыпало песком на стройке. Его удалось спасти, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Департамента охраны.
Маленький минчанин приехал к бабушке на выходные. Вместе с другом он пошел гулять. Дети забрели на территорию строящегося жилого дома, где 9-летнего мальчика засыпало песком. Друг сообщил о случившемся своей маме, которая вызвала спецслужбы.
Вместе с МЧС и медиками мальчика доставали сотрудники Департамента охраны.
Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.