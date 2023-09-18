В Слониме ребенка засыпало песком на стройке 2 18.09.2023, 9:39

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Его удалось спасти.

В Слониме вечером 17 сентября 9-летнего мальчика засыпало песком на стройке. Его удалось спасти, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Департамента охраны.

Маленький минчанин приехал к бабушке на выходные. Вместе с другом он пошел гулять. Дети забрели на территорию строящегося жилого дома, где 9-летнего мальчика засыпало песком. Друг сообщил о случившемся своей маме, которая вызвала спецслужбы.

Вместе с МЧС и медиками мальчика доставали сотрудники Департамента охраны.

Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.