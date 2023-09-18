закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Слониме ребенка засыпало песком на стройке

2
  • 18.09.2023, 9:39
  • 3,164
В Слониме ребенка засыпало песком на стройке

Его удалось спасти.

В Слониме вечером 17 сентября 9-летнего мальчика засыпало песком на стройке. Его удалось спасти, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Департамента охраны.

Маленький минчанин приехал к бабушке на выходные. Вместе с другом он пошел гулять. Дети забрели на территорию строящегося жилого дома, где 9-летнего мальчика засыпало песком. Друг сообщил о случившемся своей маме, которая вызвала спецслужбы.

Вместе с МЧС и медиками мальчика доставали сотрудники Департамента охраны.

Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох