Украинский генерал: ВСУ готовятся закрыть врага в огромном стратегическом «мешке» 18.09.2023, 9:44

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Николай Маломуж

Силы обороны Украины перешли к контрнаступательным операциям тактического уровня.

Контрнаступление Украины переходит в решающую стадию, ведь Силы обороны Украины долгое время проводили атаку разных позиций противника. Благодаря этому уменьшились резервы оккупантов – это было главной задачей подготовительного этапа наступления.

Об этом «24 Каналу» рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что сейчас ВСУ перешли к контрнаступательным операциям тактического уровня.

Завершается этап подготовки тактических действий

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать ресурсы врага в тех секторах, где им выгодно, чтобы нанести по ним мощные удары из новейшей техники вооружения, которая может ликвидировать колоссальное количество сил врага.

- Кассетные боеприпасы или удары HIMARS, дальнобойной артиллерией на 40 – 60 километров уничтожают буквально все ресурсы врага, а также его укрепление позиции на Востоке и Юге, – отметил генерал армии.

Этап подготовки тактических действий проходит, по словам Маломужа, и начинается этап стратегических наступательных операций. Однако это сейчас в теории, ведь это война и враг тоже просчитывает разные варианты.

В то же время у россиян нет достаточно резервов, поэтому они снимают подразделения десантных войск и системы огня разного типа с Купянского направления и направляют их на Запорожское направление в район Токмака. Ведь враг знает, что украинские силы пробьют здесь его оборону, перережут коммуникации и будут двигаться к Азовскому морю.

Освобождение Токмака чрезвычайно важно

В то же время оккупанты, понимая неизбежность украинского контрнаступления, усиливают укрепление Токмака и рассматривают варианты отступления.

Ведь противник отдает себе отчет, что этот город является их логистической артерией – через Токмак проходит 75% поступлений – живой силы, техники, боеприпасов – из Восточного региона на фронт. И только 25% – через Керченский мост.

- Сегодня освобождение Токмака очень важно, ведь тогда Силы обороны полностью обрежут всю коммуникацию врага. А если дальше освободят Бердянск и Мелитополь, то выйдут к Азовскому морю. И тогда произойдет полуокружение большой секторальной группировки россиян в Херсонской и Запорожской области. А если ударим со стороны Херсона, тогда будет полное их окружение, – подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Такие действия ВСУ позволят закрыть врага в огромном стратегическом «мешке» без коммуникаций с Востока и из Крыма.

«Это уже и есть стратегическая операция, которая позволяет освободить и временно оккупированный Юг, а в перспективе и Восток Украины», – отметил Николай Маломуж.

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