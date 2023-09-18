Водители заметили странный поворот на перекрестке в Минске 4 18.09.2023, 9:55

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Видеофакт.

Казалось бы, на видео запечатлен обычный поворот на перекрестке. Вот только на светофоре горит запрещающий сигнал, а дорожный знак недвусмысленно намекает на то, что ехать можно только прямо.

Видео прислал в редакцию «Онлайнера» читатель. «Ситуация произошла на Партизанском проспекте 15 сентября в 8 утра», — уточнил он.

Почему это так важно? Потому что перед пересечением дорог висит знак, который предписывает ехать только прямо с 7:00 до 20:00.

Водитель белого седана, тем не менее, поворачивает налево. Более того, в момент совершения этого маневра на светофоре уже горит красный сигнал.

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