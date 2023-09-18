«Оставьте наш двор в покое» 1 18.09.2023, 10:28

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Жители атмосферных домов 50-х годов на проспекте Независимости бьют тревогу.

Эти уютные домики на проспекте Независимости напротив «Беларусфильма» всегда обращают на себя внимание прохожих. Желтые трехэтажные здания с милыми балкончиками — наследие 50-х годов. Когда-то это был образцовый рабочий поселок − с фонтанами, скульптурами и клумбами. Теперь же — самый центр города с оживленным автомобильным и людским трафиком. В конце 90-х этим домам хотели надстроить мансарды, теперь — покушаются на кусок двора. Журналисты realt.by попытались узнать, что происходит.

«Тут был свой садовник, который к праздникам делал тематические клумбы»

Эти шесть домов по проспекту Независимости (от 103 до 113) были построены в 50−60-х годах для работников Минского электромеханического завода. Тогда это был секретный военный завод, теперь − ООО «Агат − электромеханический завод». Здания, составившие единый архитектурный ансамбль, возводили пленные немцы. Подобное жилье в те годы строили и в Осмоловке, и на Тракторном. Сегодня этот участок проспекта − уникальное историческое место, где в почти первозданном виде сохранился большой кусок застройки советского периода.

Правда, если расположенный напротив «Беларусьфильм», а также Обсерватория («Белгидромет»), здание «Детской железной дороги» и другие объекты на проспекте уже внесены в список объектов историко-культурного наследия по Первомайскому району Минска, то квартал жилых домов на Независимости пока, к сожалению, ценностью не считается. Возможно, от того и подвергается разного рода нападкам. Построен квартал был в 1952 году, а киностудия — чуть позже, но в том же, как говорят местные, «дворцовом стиле для народа».

С жителями домов на Независимости мы встречаемся в их дворах. Многие из них живут тут чуть ли не с рождения, у большинства − на заводе работали родители.

− У нас же тут было шикарное озеленение, два фонтана, скульптуры − мальчик с горном, девочка с барабаном, женщина с ребенком. Оба фонтана были почти как в Александровском сквере — только там лягушки, а тут были рыбки. Тут работал свой садовник, который между домами к праздникам всегда делал тематические клумбы. А какая елка со стороны проспекта стояла − лучшая в республике! Все сюда приходили,− вспоминают местные старожилы.

Жители рассказывают, что в этих домах жили как простые рабочие, так и руководство завода.

− Все наши дома были построены в едином стиле. Вот этот дом на углу считался элитным. Его возвели одним из первых. Тут жили и директор завода, и главный инженер, и другие представители администрации. Непростым считался и 113-й дом, а вот дома под номерами 107 и 109 были обычными коммуналками. Это потом уже квартиры расселили, и дома стали обычным жильем.

Вместо одноэтажного павильона вырос офисный центр на 5 этажей

Первое посягательство на привычный мир уютных дворов случился в конце 90-х − начале 2000-х годов. Тогда буквально за пару дней коммунальщики снесли забор, окружающий рабочий поселок.

− Борьба с заборами началась при тогдашнем мэре города Михаиле Павлове. Тогда же были снесены заборы возле Минского часового завода, возле Парка Челюскинцев (там потом поставили новый), и много еще где. В это же время в городе активно развивалась уличная торговля, появлялись киоски, ларьки и прочее. Кусок территории под торговлю решили отрезать и у нас. У жильцов быстренько собрали подписи, что они не против строительства стеклянного торгового павильона на Волгоградской (рядом со 103-м домом), а потом вместо одноэтажной постройки возвели целую «гаргарину», − рассказывает местный житель.

Жильцы трехэтажек предлагают нам с фотографом посмотреть на пятиэтажный бизнес-центр на улице Волгоградской. Через калитку (остатки того самого парадного забора) мы выходим на Волгоградскую и сразу же попадаем в бурный поток людей.

Тут на одном пятачке расположился и выход из метро «Московская», и остановка, и торговый центр, и проходная завода, и мини-рынок, и шаурма, и многочисленные палатки фруктов-овощей. Бойкое место одновременно напоминает и вокзал, и рынок. Из палаток с едой звучит бодрая музыка, тут же какой-то мужчина предлагает свежую кукурузу, а рядом стоит очередь к бочке с квасом.

«Мы даже детям говорим, чтобы они этой дорогой не ходили»

Так как дворы домов на Независимости открыты для всех желающих, неудивительно, что часть людского трафика идет и туда.

− Ох, по этому поводу мы уже столько раз обращались в милицию. И алкаши у нас постоянно отдыхают на траве, и наркоманы тусуются, и в кустах тут сексом занимаются. Возле шаурмы вообще до ночи дискотека. Мы даже детям говорим, чтобы они этой дорогой не ходили. Туалет платный возле метро, понятно, что тоже никто не использует — все идут к нам во дворы, − жалуются жители.

Собеседники рассказывают, что бизнес-центр раньше окружал забор, который местным никак не мешал. Однако полгода назад изгородь административного здания исчезла. Оказалось, что для нужд офиса необходимо строительство новой трансформаторной будки, разместить которую решили опять-таки на придомовой территории, отрезав под обслуживание электросетей зеленый участок почти в сотку.

Из-за снятия забора для возведения будки дворы на Независимости стали полностью проходными. В итоге, на придомовую территорию стала заезжать не только строительная техника, но и автомобили, водителям которых было лень стоять в пробке на проспекте. Так, они сокращали путь и сразу же выезжали на Волгоградскую.

Жители надеялись, что с окончанием ремонта их мытарства закончатся, офисный центр вернет старый забор и жизнь потечет в привычном русле. Однако на прошлой неделе у административного здания появилось новое строительное ограждение, захватившее еще больше территории двора. Паспорта объекта на нем нет, но по предварительной информации многофункциональное здание по улице Волгоградской, 2А собираются реконструировать под медицинский центр. То есть, впереди у жителей двора − новые испытания.

К слову, сами дома сегодня выглядят неоднородно. Все это — последствия прошедших недавно капремонтов. Воссоздать историческую среду в едином стиле не получилось. Возле одних домов положили асфальт, возле других − плитку, где-то клумбу закатали в асфальт, где-то засыпали газон. Хорошо, что хоть заасфальтировали все разбитые проезды и сделали новые площадки для сбора бытовых отходов.

А это, кстати, остатки постамента одной из скульптур. По местной легенде в 50-х годах установку фигуры женщины-матери инициировал тогдашний директор завода, в честь своей жены. В 90-х ее снесли вместе с другими скульптурами.

«Летом по 5 часов таскали воду, чтобы все это не засохло»

Была в долгой истории домов и эпопея с мансардами. Одно время городские власти хотели модернизировать трехэтажки на проспекте, надстроив к ним еще по несколько этажей. В итоге, мансарда появилась только в 113-м доме. Всем остальным домам от прибавки этажей (а к ним, в отличие от первого пробного дома, хотели надстроить сразу 3 уровня) удалось отбиться. «Мансардная» история длилось несколько лет и сопровождалась многочисленными судебными заседаниями.

− После того, как от нас отстали с этими мансардами, мы занялись благоустройством. За эти годы уже столько для этого двора жители сделали. Мы каждый год проводим субботники, по согласованию с «Зеленстроем» высадили тут множество кустарников и деревьев. У нас в скверике даже бамбук растет. Тут, кстати, когда-то собирались парковку сделать, но спасибо тогда город нас все-таки услышал. Сквер сохранили, недавно тут проложили новые дорожки, поставили скамейки. Летом, когда жарко было, мы по 5 часов сюда каждый день таскали воду, чтобы все это не засохло. А сейчас мы, как в той сказке про заюшкину избушку, где лиса попросилась у зайчика переночевать, а потом его самого из дома и выгнала, − говорит одна из жительниц.

По поводу разнообразных проблем своего большого двора местные жители не раз обращались во всевозможные инстанции — писали в администрацию Первомайского района, местным депутатам, в Мингорисполком. Жители лично общались с бывшим председателем района Дмитрием Шашком, нынешним председателем Вадимом Передней и даже мэром города Владимиром Кухаревым.

Чего хотят жильцы? Конечно, в идеале − вернуть архитектурному ансамблю парадный забор и другие утраченные элементы, присвоить домам статус объектов историко-культурного наследия и показывать этот сохранившийся уголок гостям Минска. Но оставим мечты мечтателям. Сейчас жильцы хотели бы закрыть дворы от посторонних людей и машин, продолжить благоустройство и вернуть себе территорию, которую не прекращают захватывать.

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