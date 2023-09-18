Китай перекрыл поставки дронов в Россию 1 18.09.2023, 10:30

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Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении БПЛА.

В России начался дефицит дронов и комплектующих к ним из-за запрета Китая поставлять беспилотники для военных целей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях.

В результате в Россию прекратились поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Также под запрет попали беспилотники, способные «нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства».

Кроме того, Китай ограничил поставки комплектующих: мульти- и гиперспектральных камер для дронов, мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования, пишет The Moscow Times.

Теперь для поставок этой техники китайские поставщики должны получить лицензию Минторга КНР и разрешение таможенной службы, предоставив в том числе информацию о конечном получателе.

При этом китайский Минторг проверяет получателя на присутствие в санкционных списках, «связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями», запрашивает финансовые отчеты и корпоративные документы.

За нарушение требования лицензии китайским экспортерам грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения — уголовная.

По словам участников рынка, запрет властей КНР на поставки дронов для военных целей фактически привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не подпадает под введенные ограничения.

У десяти крупных ретейлеров аграрных, мониторинговых и промышленных беспилотников, в том числе Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запасы продукции заканчиваются. Некоторые модели остались в штучном количестве, а цены выросли в два раза. Например, вдвое подорожали популярные в РФ агродроны DJI и XAG.

Отдельные модели беспилотников удавалось до последнего времени завозить через Казахстан, но, как отметили три продавца, поставщики из соседней страны уведомили о прекращении отгрузок в связи с ужесточением контроля за продукцией двойного назначения.

До вступления запрета в силу ретейлеры вывозили оптом все что могли, отмечает гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков. По его словам, запасов дронов и комплектующих в России хватит на один—два квартала. Однако перспективы дальнейших поставок не понимают ни российские импортеры, ни китайские экспортеры, которые не хотят брать на себя ответственность за конечных получателей.

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