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Осень не спешит в Беларусь: прогноз синоптиков

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  • 18.09.2023, 10:43
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Осень не спешит в Беларусь: прогноз синоптиков

Температура будет выше нормы.

Неустойчивая, но теплая погода ждёт белорусов на следующей неделе. Пройдут дожди, но температура будет выше нормы. Осень не спешит врываться в наш сентябрь, пишет сайт «Еврорадио».

В начале недели (и, в частности, в понедельник, 18 сентября) ночью будет от +11 до +17°C, днем от +19°C по северу до +29°C по юго-западу.

В среду почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди, температура ночью от +10°C до +16°C, днем от + 18°C по северу до 26°C по югу.

Вторая половина недели отметится довольно теплыми ночами: от +10 до +15°C — и кое-где жаркими днями — от +17 до + 27°C.

Следующие выходные также будут комфортными: +11-+17°C ночью, +16-+21°C днем.

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