На зампреда Речицкого райисполкома завели уголовное дело 5 18.09.2023, 11:34

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Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий в отношении уже экс-заместителя председателя Речицкого райисполкома — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила «системные упущения в руководстве и координации работы аграрных организаций».

«При этом недостатки в работе управления способствовали сокрытию информации от статистического учета и припискам, за что в итоге были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей и главных бухгалтеров предприятий АПК, а также бригадиров ферм», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили свидетели и обвиняемые по данным уголовным делам, заместитель председателя Речицкого райисполкома с ноября 2021 года по январь 2023 года с целью сокрытия падежа скота давал указания вносить недостоверные сведения в официальные документы.

В прокуратуре считают, что он руководствовался мотивом «создать видимость эффективного руководства агропромышленным комплексом Речицкого района и безупречного выполнения должностных обязанностей».

«В результате противоправных действий подозреваемого причинен существенный вред правам и законным интересам работников вышеуказанных организаций, а также государственным и общественным интересам. Это выразилось в совершении трудящимися АПК преступлений против интересов службы, формировании у них ложного представления о том, что имевшаяся практика искажения статистических показателей допустима при ведения дел на аграрных предприятиях Речицкого района», — отметили в ведомстве.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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