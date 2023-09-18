Белорус купил на аукционе Audi A6, но не смог поставить ее на учет

Белорус купил на аукционе Audi A6, но не смог поставить ее на учет2
- 18.09.2023, 11:46
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Автомобиль отправился к экспертам.
Житель Иваново решил купить автомобиль и воспользовался услугой покупки машины через аукцион при помощи столичной организации. Мужчина выиграл торги и стал владельцем Аudi А6. Но когда он решил поставить машину на учет — начались проблемы, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ).
Поставить на учет машину ему так и не удалось. У сотрудника Госавтоинспекции идентификационное маркировочное обозначение транспортного средства вызвало сомнение в подлинности. Автомобиль отправился к экспертам.
Согласно результатам экспертизы, VIN машины подвергался изменению «путем удаления фрагмента номерной детали и закрепления новой, а также замены основной заводской таблички».
По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.