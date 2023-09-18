«Охранник начал говорить, чтобы я купил порванную пачку» 5 18.09.2023, 11:57

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Белорус поделился итогами похода в магазин.

Белорус купил пачку пельменей, но она рассыпалась у кассы, пишет «Ганцевичский час». Охранник требовал оплатить. Мужчина рассказал о ситуации специалисту по защите прав потребителей. Что ответил юрист?

Такие ситуации могут приключится с любым покупателем. Мужчина написал в группу по защите прав потребителей:

«Купил пельмени 1 кг, банку сметаны, и бутылку воды в магазине «Продтовары». Когда стоял на кассе и подошла моя очередь, начал не спеша выкладывать из корзины всё на стол кассы. Поставил сметану, потом взял двумя пальцами пачку пельменей за край пачки, не дёргая, и не швыряя ничего (видно всё на видео). Пачка порвалась и упала обратно в корзину, несколько пельменей рассыпались. Я подошёл к охраннику, сказал что пачка порвалась и отдал ему. Взял новую, точно такую же, и пошёл на кассу. Он побежал в комнату, выбежал, взял порванную пачку. И начал говорить, чтобы я положил новую на место, а купил порванную пачку, что я её не правильно взял, двумя пальцами за край. А ему сказал, чтобы показали мне инструкцию, как её брать? Я рассчитался за новую пачку, сметану, другие покупки, и ушёл. Прав ли был охранник, или правда на моей стороне?»

Ответ юриста

Покупателю ответил специалист по защите прав потребителей, юрист Иван Райкевич:

«Если проблема была в том, что пачка изначально была с дефектом — с вас взятки гладки. И да, охранник не имеет права так делать и требовать что то купить».

Иногда ножницами отрывать приходится

Что говорят в комментариях об этом случае.

Мила: «Если рассуждать логически, то вы не обязаны были платить за порванную. Чтобы по вашей вине порвалась пачка пельменей, надо приложить некоторые механические усилия, а не просто за нее взяться».

Марина: «Вообще не представляю, как покупатель мог порвать пачку пельменей, там достаточно прочная упаковка. Значит она изначально была нарушена, либо брак упаковки. Как можно неправильно взять пачку пельменей, что бы упаковка порвалась? Иногда не открыть, ножницы надо брать».

Такие ситуации случаются и с другими

Посмотрели в комментариях, какие подобные ситуации бывали у других людей.

Ольга: «У меня так гречка порвалась. Быстренько подмели, дали новую и никто ничего не сказал. «Евроопт».

Виктория: «У меня молоко протекло на кассе, очевидно, было что-то не так с упаковкой, а я сразу не заметила. Кассир сама забрала его и убрала куда-то, а я сходила за новым пакетом молока. Все».

Саша: «У меня как-то пакет риса лопнул. Кассир помогла собрать и предложила взять другую пачку».

Александр рассказал о том, какие иногда бывают пакеты: «Видел лично ситуацию, когда человек нёс в пакете, купленном в магазине, две бутылки вина. Не успел выйти с магазина, пакет снизу рвется по шву и бутылки разбиваются».

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