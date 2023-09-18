закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Белгорода решил избавиться от большого Z-символа в своем родном городе

1
  • 18.09.2023, 12:00
  • 4,372
Житель Белгорода решил избавиться от большого Z-символа в своем родном городе

Видеофакт.

Вчера, 17 сентября, поздно вечером, в Белгороде на проспекте Ватутина недалеко от наземного моста местный житель поджег букву Z.

Скорее всего, мужчина ее вначале чем-то облил, а после поднес спичку к одному из символов оккупантов в войне против Украины.

Видео инцидента опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Буква начала красиво гореть, и многим до нее не было дела, пока не ехали мимо еще одни жители города. Они решили остановиться и затушить пожар. Также они вызвали бригаду пожарных.

Градоначальник города Демидов заявил, что он выделит средства из бюджета на восстановление Z-свастики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох