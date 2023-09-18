Житель Белгорода решил избавиться от большого Z-символа в своем родном городе 1 18.09.2023, 12:00

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Видеофакт.

Вчера, 17 сентября, поздно вечером, в Белгороде на проспекте Ватутина недалеко от наземного моста местный житель поджег букву Z.

Скорее всего, мужчина ее вначале чем-то облил, а после поднес спичку к одному из символов оккупантов в войне против Украины.

Видео инцидента опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Буква начала красиво гореть, и многим до нее не было дела, пока не ехали мимо еще одни жители города. Они решили остановиться и затушить пожар. Также они вызвали бригаду пожарных.

Градоначальник города Демидов заявил, что он выделит средства из бюджета на восстановление Z-свастики.

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