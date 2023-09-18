В Украине уволили всех заместителей министра обороны

В Украине уволили всех заместителей министра обороны5
- 18.09.2023, 12:02
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В том числе — Анну Маляр.
Сегодня правительство Украины приняло решение уволить всех заместителей министра обороны страны.
Своих постовл лишились Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Виталий Дейнега. Кроме того, уволены и госсекретарь министерства Константин Ващенко, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, ранее в Украине был снят с поста министр обороны Алексей Резников. Новым министром был назначен бывший глава Фонда Госимущества Рустем Умеров.