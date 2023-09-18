В Новополоцке арестовали мужчину за антивоенные листовки 2 18.09.2023, 12:31

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Мужчину задержали из-за доноса.

На 15 суток арестовали в Новополоцке мужчину, который расклеил антивоенные листовки с фотографией Владимира Путина, пишет «Медиазона». Суд прошел еще в июле, но известно о нем стало только сейчас.

11 июля суд Новополоцка арестовал мужчину с инициалом Д. на 15 суток. Его признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

В милицейском протоколе сообщается, что 16 мая в Новополоцкий ГОВД обратилась гражданка Б. Она заявила, что на столбе возле остановки общественного транспорта увидела листовки с «оскорблением Путина».

Мужчину, судя по всему, задержали 6 июля. Этим днем датируется опрос, в котором он сообщил, что весной сделал и расклеил по городу листовки с изображением руководителя России и антивоенным текстом.

Кстати, сначала за расклеенные листовки хотели завести уголовное дело по обвинению в порче имущества (ст. 341 УК). Однако 15 июня было вынесено постановление об отказе в возбуждении данного уголовного дела.

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