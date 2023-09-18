Российский БТР горит на полном ходу после атаки украинских воинов
- 18.09.2023, 12:36
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Удар был нанесен дроном-камикадзе.
Украинские воины уничтожили вражеский БТР с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор дрона попал во вражескую бронемашину, которая ехала по дороге с большой скоростью.
После первого удара БТР загорелся и начал останавливаться. Следующим ударом российская техника была полностью выведена из строя.
«Операторы из подразделения «Shadow» с помощью FPV дрона-камикадзе не дали ни одного шанса БТРу оккупантов сбежать. Сначала дрон догнал вражескую машину, а затем контрольным ударом завершил успешную атаку!», - говорится в сообщении к записи.