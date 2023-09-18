Россиянам начнут продавать лекарства в долг 18.09.2023, 12:53

Граждане РФ настолько обеднели?

Онлайн-платформа «Сбер Еаптека» начнет продавать клиентам лекарства в рассрочку. Об этом источники, близкие к компании, сообщили «Ведомостям». Представитель «Сбер Еаптеки» подтвердил данную информацию и указал, что для этого проекта будет запущен специальный сервис.

Продажа лекарств в рассрочку будет востребована, уверены в «Сбер Еаптеке», особенно в контексте роста стоимости лекарств. Этот сегмент рынка пока не занят: похожие услуги предлагают маркетплейсы, но их ассортимент ограничен только биологически активными добавками, а не медицинскими препаратами.

В других аптечных сетях пока не считают перспективной идею продавать лекарства в рассрочку. Представитель «Аптеки 25» указал, что клиенту придется проходить длительные процедуры, включая банковские формальности. Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, поддерживает эту точку зрения: по его словам, клиенту придется тратить время на то, чтобы заполнить анкету и оставить свои данные.

Сервис заинтересует лишь тех, кому срочно требуется дорогостоящее лечение, считают в «Аптеке 25». Многие люди не готовы сразу платить за лекарства стоимостью более 10 000 рублей, так как у них просто нет лишних средств в таком объеме, объясняет он.

Другие аптечные маркетплейсы оценивают спрос на рассрочку в онлайне всего в 2%. Также существует риск невозврата средств, что может повлиять на финансовое состояние компаний.

В розничных аптеках услуга продажи лекарств в рассрочку также не находит широкого спроса. Некоторые аптечные сети предоставляют такую возможность через карту Совкомбанка, но, как говорит генеральный директор «Аптека фарма» Александр Миронов, она не приносит значительной выручки.

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