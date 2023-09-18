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99% хозяек этого не знают: почему нельзя жарить на подсолнечном масле

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  • 18.09.2023, 13:24
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99% хозяек этого не знают: почему нельзя жарить на подсолнечном масле

Рафинированное или нерафинированное масло используется в разных ситуациях.

Как оказывается, даже не все самые опытные хозяйки и хозяева знают, на каком масле можно жарить без вреда для здоровья - подсолнечном рафинированном или нерафинированном, пишет УНИАН.

Нерафинированный продукт прошел меньше этапов обработки, чем рафинированный, он считается более полезным, однако есть один нюанс - у него ниже точка дымления, чем у рафинированного - 107°C (рафинированное начинает дымиться при 232°C).

Можно ли использовать нерафинированное подсолнечное масло для жарки - важные нюансы

Чем выше температура, при которой дымится масло, тем оно более пригодно для приготовления пищи. Стоит отметить, что в результате дымления можно не только ухудшить вкус блюда, но и активизировать процесс образования свободных радикалов, из-за которых клетки организма разрушаются, и это способствует развитию болезней.

Теперь должно быть абсолютно понятно, на каком подсолнечном масле нельзя жарить - конечно же, на нерафинированном. Если не хотите перевести продукт - просто добавляйте его в разные салаты или, например, запеченные овощи.

Обратите внимание, что любое подсолнечное масло содержит очень много жиров Омега-6, которые необходимы нашему организму в маленьких дозах. Поэтому потребление такого масла стоит ограничивать.

Возможно, теперь вы задумались над тем, что стоит искать альтернативу подсолнечному маслу.

На каком масле можно жарить без вреда - два вида

Эксперты советуют готовить еду на маслах, в которых содержится самое большое количество мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот. Под такие критерии подходят два вида масел:

кокосовое;

рафинированное оливковое масло.

Точка дымления кокосового нерафинированного масла составляет 177°C, а рафинированного - 200°C. Оливковое рафинированное масло дымится при температуре от 199 до 243°C.

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