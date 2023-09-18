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Украинские моряки уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян

  • 18.09.2023, 13:26
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Украинские моряки уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян

Ликвидировано 20 захватчиков.

Моряки речной флотилии Военно-морских сил ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян и ликвидировали 20 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

«Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 оккупантов», - говорится в сообщении под видео.

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