Украинские моряки уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян
- 18.09.2023, 13:26
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Ликвидировано 20 захватчиков.
Моряки речной флотилии Военно-морских сил ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян и ликвидировали 20 захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.
«Личным составом речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен командно-наблюдательный пункт противника, ликвидировано около 20 оккупантов», - говорится в сообщении под видео.